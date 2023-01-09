В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом стало известно из публикации на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ предполагает запрет на реализацию энергетиков в детских и молодежных организациях, образовательных и медучреждениях, а также в зданиях, где проводятся дополнительные занятия для несовершеннолетних.
Ограничения распространяются на безалкогольные энергетические и тонизирующие напитки. Депутаты хотят ограничить их употребление в том числе на автозаправках и на территории физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурных учреждений.
Кроме того, энергетики, если законопроект будет принят, запретят продавать и пить во всех видах транспорта. Употребление тонизирующих напитков намереваются запретить и на улицах.
Ранее в Татарстане запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Одновременно с этим в республике ограничили продажу зажигалок лицам, не достигшим 18 лет.