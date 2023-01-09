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Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Ты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:07

Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона сериала «Ты». Премьера состоится 9 февраля, продолжение выйдет 9 марта.

В новом сезоне главный герой Джо Голдберг после переезда в Лондон будет притворяться британским профессором Джонатаном Муром и попытается «похоронить прошлое».

Сериал «Ты» основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.

В качестве шоураннеров выступают Сера Гэмбл и Грег Берланти. В четвертом сезоне снимаются Пенн Бэджли, Тати Габриель, Шарлотта Ритчи, Лукас Гейдж, Эд Спелирс, Тилли Кипер, Эми-Ли Хикман и другие.

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Эдвард СпелирсГрег БерлантиПенн БэджлиЛукас ГейджЭд Спелирс
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