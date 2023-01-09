Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Ты»

Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона сериала «Ты». Премьера состоится 9 февраля, продолжение выйдет 9 марта.
В новом сезоне главный герой Джо Голдберг после переезда в Лондон будет притворяться британским профессором Джонатаном Муром и попытается «похоронить прошлое».
Сериал «Ты» основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.
В качестве шоураннеров выступают Сера Гэмбл и Грег Берланти. В четвертом сезоне снимаются Пенн Бэджли, Тати Габриель, Шарлотта Ритчи, Лукас Гейдж, Эд Спелирс, Тилли Кипер, Эми-Ли Хикман и другие.