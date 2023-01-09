Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших тренеров 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров клубных команд по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Первое место по итогам голосования занял итальянец Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал». Он набрал 245 баллов.
На втором месте с 45 баллами расположился тренер английского «Манчестер Сити» испанец Жозеп Гвардиола, а на третьем — главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, который в прошлом сезоне возглавлял марокканский «Видад» (40 баллов).
Следом в рейтинге идет главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп, Жозе Моринью («Рома», Италия), Оливер Глазнер («Айнтрахт», Франкфурт-на-Майне), Унай Эмери («Вильярреал», Испания; «Астон Вилла, Англия) и Доривал Жуниор («Фламенго», Бразилия).
Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Он привел команду к победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов в сезоне 2021/2022. Футбольный клуб также выиграл Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.