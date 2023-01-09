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В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:22

Правительство России продлило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Программа предполагает оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Число доступных услуг увеличится.

Мишустин подчеркнул важность доступности бесплатной медпомощи для всех граждан страны вне зависимости от места проживания.

«Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены», — сказал премьер.

Ранее на «Госуслугах» появилась опция оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь можно не носить бумажный или пластиковый вариант.

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Михаил Мишустин
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