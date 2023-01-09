В России разрешили предъявлять полис ОМС в электронном виде

На «Госуслугах» появилась опция оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь можно не носить бумажный или пластиковый вариант, сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.
Электронный документ можно показать на экране смартфона. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные из полиса будут автоматически заполняться из личного кабинета на «Госуслугах».
Чтобы получить электронный полис ОМС, необходима подтвержденная учетная запись на портале. Если номер документа уже есть в личном кабинете, цифровой полис загрузится автоматически. В обратном случае можно подать заявление, и документ будет готов течение одного рабочего дня.
Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете.
Также на «Госуслугах» теперь можно поменять регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую компанию можно раз в год вне зависимости от причин, в случае переезда такого ограничения нет.