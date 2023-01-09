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Создательница «Корпорации „Заговор“» сообщила о закрытии мультсериала

Семён Гудошников
Сегодня в 16:45

Netflix закрыл мультсериал «Корпорация „Заговор“» после первого сезона. Об этом в твиттере сообщила исполнительный продюсер и сосценарист проекта Сион Такэути.

«Я с разбитым сердцем подтверждаю, что Netflix решил отменить второй сезон „Корпорации ‚Заговор‘“. За годы эти персонажи стали для меня реальными людьми, и я потрясена, что не смогу увидеть, как они вырастут. Рейган и Бретт заслужили свой финал и в конечном счете счастье. Я была бы счастлива иметь возможность поделиться со всеми вами тем, что мы планировали», — написала она.

Всем, кто следил за судьбами героев, Такэути выразила благодарность. Причины отмены создательница сериала не уточнила.

Первый сезон «Корпорации „Заговор“» стартовал осенью 2021 года и был разделен на две части: первые десять серий вышли 22 октября, последние восемь — 18 ноября.

Ироничный мультсериал рассказывал о сотрудниках теневой государственной организации, которые всеми силами скрывают от людей существование рептилоидов, инопланетян, грибов-экстрасенсов и других фантастических персонажей. Исполнительным продюсером проекта выступал создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш.

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