Создательница «Корпорации „Заговор“» сообщила о закрытии мультсериала

«Я с разбитым сердцем подтверждаю, что Netflix решил отменить второй сезон „Корпорации ‚Заговор‘“. За годы эти персонажи стали для меня реальными людьми, и я потрясена, что не смогу увидеть, как они вырастут. Рейган и Бретт заслужили свой финал и в конечном счете счастье. Я была бы счастлива иметь возможность поделиться со всеми вами тем, что мы планировали», — написала она.