Писательница инсценировала собственную смерть и призналась спустя два года

Мичен не была широко известным автором, но прочная фан-база у нее имелась. В сообществе фейсбука* под названием The Wand она общалась со своими читателями и с некоторыми даже дружила. В сентябре 2020 года пользовательница, представившаяся ее дочерью, оставила в группе сообщение: писательница покончила жизнь самоубийством после издевательств над ней в книжном сообществе; последняя книга будет выпущена посмертно. Из сообщения не было ясно, кто именно издевался над Мичен, поэтому ее друзья в сети и поклонники принялись самостоятельно искать виновных, пишет Buzzfeed News.