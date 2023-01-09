Писательница инсценировала собственную смерть и призналась спустя два года

Писательница Сьюзан Мичен умерла два года назад, считали ее поклонники и коллеги. В начале 2023 года она призналась в инсценировке собственной смерти и призвала всех «устроить веселье», однако мало кто оценил ее выходку.
Сьюзан Мичен писала любовные романы и выкладывала на Amazon, не подписывая контрактов с издательствами. Ее книги продавались по 3 доллара, вместо обложек у публикаций были изображения из интернета. Одно из ее произведений называется «Теряю его и нахожу тебя».
Мичен не была широко известным автором, но прочная фан-база у нее имелась. В сообществе фейсбука* под названием The Wand она общалась со своими читателями и с некоторыми даже дружила. В сентябре 2020 года пользовательница, представившаяся ее дочерью, оставила в группе сообщение: писательница покончила жизнь самоубийством после издевательств над ней в книжном сообществе; последняя книга будет выпущена посмертно. Из сообщения не было ясно, кто именно издевался над Мичен, поэтому ее друзья в сети и поклонники принялись самостоятельно искать виновных, пишет Buzzfeed News.
Один из писателей и поклонник посвятил книгу Мичен. В предисловии он написал, что «мир без нее стал менее ярким».
Спустя месяц после предполагаемой смерти Мичен на ее странице появился новый пост. «Извините, я думала, что все на этой странице знали, что моя мама скончалась. Мертвые не публикуют посты. Я сижу в этом аккаунте уже неделю, заканчиваю ее последнюю книгу, мой свадебный подарок от нее», — написала якобы дочь писательницы.
Затем появилась еще одна запись с просьбой не сообщать о смерти Мичен модераторам фейсбука, чтобы ее аккаунт не получил памятный статус. Следующие несколько месяцев на ее странице продвигался «посмертный роман» «Любовь на всю жизнь». Фанаты вызвались бесплатно редактировать текст книги.
«Любовь на всю жизнь» опубликовали 30 октября. К январю 2021 года продажи книги прекратились. В феврале дочь Мичен написала, что все книги перестанут продаваться, «если ничего [с продажами] не изменится в ближайший 21 день». После этого на странице Мичен открыли два сбора на поддержку предотвращения самоубийств, но денег, судя по всему, так никто и не перечислил.
В ноябре 2022 года Конни Ортис, помощница Мичен, искала нового администратора. На просьбу откликнулся пользователь TN Steele. Вскоре новый хозяин группы написал в своем статусе, что собирается вернуться к «настоящему имени».
2 января 2023-го в группе появился пост Мичен о том, что смерть была инсценировкой во время проблем с психическим здоровьем. «Я обсуждала, как это сделать, миллион раз, и до сих пор не уверена, правильно это или нет. Сейчас я в хорошем месте и надеюсь снова писать. Да начнется веселье», — написала она.
Друзья Мичен оказались недовольны мистификацией смерти, другие же захотели разрушить надежды писательницы на возобновление карьеры. Помощница Ортис полагает, что от имени дочери и юзера TN Steele писала сама Мичен.
«Я была в ужасе, ошеломлена, в ярости, и мне казалось, что меня одновременно ударили ногой в живот и в грудь», — написала независимый автор и подруга писательницы Саманта Коул. Мичен, несмотря на свалившееся внимание, не комментировала ситуацию ни одному СМИ, но на вопросы Коул ответила: «Я просто хочу вернуть свою жизнь. Моя семья была в плохом положении и делала то, что считала лучшим для меня».
Коул рассказала, как несколько месяцев ее донимал «один писатель, любящий создавать драмы», и обвинял ее в смерти Мичен. Она считала себя виновной в самоубийстве Мичен, ведь не разговаривала с ней несколько месяцев.
«Это выходит за рамки психоза — независимо от того, делала ли эти комментарии сама Сьюзан или ее дочь, — намеренно вводить в заблуждение кого‑то, кто скорбит. Теперь я настороженно отношусь ко всем, кого никогда не встречала лично, с кем я дружу в фейсбуке, и это действительно грустно», — добавила Коул.
Многие детали, в том числе то, что происходило последние два года, до сих пор неясны, ведь Мичен не давала интервью. В разговоре с Rolling Stone Коул сказала, что «самоубийство — не то, над чем можно шутить или использовать для привлечения внимания».
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