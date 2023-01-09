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У самолета Ан-26 открылся грузовой отсек во время рейса из Якутии в Магадан

Виктория Шанина
Сегодня в 16:04

У летевшего из якутского Магана в Магадан самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» после взлета открылся грузовой отсек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Грузовой люк открылся из‑за повреждения креплений рамы. Часть багажа вылетела из самолета, пострадавших нет — на борту было 25 пассажиров и шесть членов экипажа.

Неисправность выявили сразу, самолет вернулся в аэропорт Маган и успешно приземлился. Пассажиров разместили в гостинице, они полетят в Магадан запасным бортом.

Представитель магаданского аэропорта отметил, что это был чартерный рейс, которым летели вахтовики. По его словам, инцидент произошел через 30 минут после вылета.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили членов экипажа. Следственный комитет по Якутии проводит доследственную проверку.

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Следственный комитет
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