У самолета Ан-26 открылся грузовой отсек во время рейса из Якутии в Магадан

У летевшего из якутского Магана в Магадан самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» после взлета открылся грузовой отсек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.