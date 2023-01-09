Хью Джекман потратит полгода на тренировки, чтобы вернуть себе форму для роли Росомахи в «Дэдпуле-3»

Актер Хью Джекман планирует в течение шести месяцев тренироваться, чтобы вернуться к нужной физической форме для роли Росомахи в «Дэдпуле-3». Об этом сообщает People.
«Я не буду заниматься чем‑то другим. Я буду проводить время с семьей и тренироваться. Это будет моя работа на следующие полгода», — рассказал актер.
Джекман считает, что сейчас находится в хорошей физической форме, которую ему удается сохранять благодаря выступлениям на Бродвее. «Восемь выступлений в неделю на Бродвее, пение и танцы — вот что помогает мне быть в форме», — говорит актер.
Впервые Джекман исполнил роль Росомахи в фильме «Люди Икс» 2000 года. С тех пор он появлялся в 9 фильмах, грядущий «Дэдпул» должен стать 10-м.
Возвращение актера к роли супергероя анонсировал Райан Рейнолдс в сентябре 2022-го. Он записал видео, в котором рассказал о работе над новой частью серии. Рейнолдс заявил, что «искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом.
«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — сказал Рейнолдс. После чего он предложил своему другу Джекману, проходящему на заднем плане, вновь сыграть Росомаху, а тот согласился.
Премьера третьего «Дэдпула» запланирована на 6 сентября 2024 года.