Хью Джекман потратит полгода на тренировки, чтобы вернуть себе форму для роли Росомахи в «Дэдпуле-3»

Возвращение актера к роли супергероя анонсировал Райан Рейнолдс в сентябре 2022-го. Он записал видео, в котором рассказал о работе над новой частью серии. Рейнолдс заявил, что «искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом.