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Хью Джекман потратит полгода на тренировки, чтобы вернуть себе форму для роли Росомахи в «Дэдпуле-3»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Актер Хью Джекман планирует в течение шести месяцев тренироваться, чтобы вернуться к нужной физической форме для роли Росомахи в «Дэдпуле-3». Об этом сообщает People.

«Я не буду заниматься чем‑то другим. Я буду проводить время с семьей и тренироваться. Это будет моя работа на следующие полгода», — рассказал актер.

Джекман считает, что сейчас находится в хорошей физической форме, которую ему удается сохранять благодаря выступлениям на Бродвее. «Восемь выступлений в неделю на Бродвее, пение и танцы — вот что помогает мне быть в форме», — говорит актер.

Впервые Джекман исполнил роль Росомахи в фильме «Люди Икс» 2000 года. С тех пор он появлялся в 9 фильмах, грядущий «Дэдпул» должен стать 10-м.

Возвращение актера к роли супергероя анонсировал Райан Рейнолдс в сентябре 2022-го. Он записал видео, в котором рассказал о работе над новой частью серии. Рейнолдс заявил, что «искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом.

«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — сказал Рейнолдс. После чего он предложил своему другу Джекману, проходящему на заднем плане, вновь сыграть Росомаху, а тот согласился.

Премьера третьего «Дэдпула» запланирована на 6 сентября 2024 года.

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