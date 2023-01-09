Вышел тизер мрачного триллера «Фишер» про советского серийного убийцу

На ютьюб-канале more.tv появился первый тизер оригинального проекта стриминговой платформы — триллера «Фишер». Картина рассказывает о том, как два советских следователя и молодая мать начинают искать страшного серийного убийцу.
Ролик длится чуть меньше минуты. Герой тизера едет на красном «москвиче» по лесу. Из его багажника ломится человек, но загадочного водителя это не слишком удивляет. Судя по всему, это и есть маньяк.
Онлайн-кинотеатр more.tv также поделился с «Афишей Daily» первым постером сериала, не менее пугающим.
Проект основан на реальных событиях. Действие сериала развивается в 1986 году, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. За дело берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская. Их единственным свидетелем оказывается школьник Игорь, родители которого не очень рады его общению с милицией.
Главных героев сыграли Александр Яценко, Иван Янковский и Саша Бортич. Также в ролях Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин, Диана Милютина и другие.
Премьера запланирована на февраль 2023 года. Посмотреть сериал «Фишер» можно будет на стриминговых платформах more.tv и Wink.