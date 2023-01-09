Человек-крот в сибирской деревне и портал между мирами: нейросети придумали хоррор «Кротовуха»

Настойка на мертвом кроте, также известная как кротовуха, получила известность в конце прошлого года. Шутки про алкогольный напиток наводнили русскоязычный твиттер, стали популярны за его пределами, а теперь вышли на новый уровень.
В телеграм-каналах и на российских порталах появились посты с несуществующим хоррором «Кротовуха». Историю создал чат-бот ChatGPT, а кадры и постер сгенерировала ИИ-модель Midjourney.
По сюжету простой менеджер среднего звена Евгений приезжает к родственникам «в Богом забытую деревню где‑то в Сибири». Приятель угощает главного героя кротовухой, которая «по вкусу и запаху как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу».
Друзья отправляются на охоту и решают заночевать в заброшенном доме. Им снятся кошмары, после чего за ними увязывается «жуткое существо — наполовину крот, наполовину человек», от которого приходится отбиваться. За это время жители деревни превратились в кротов. Давным-давно они заключили договор: монстры не трогают местных, а те взамен пьют кротовуху и живут по ряду правил.
Человек-крот на изображениях, созданных Midjourney, выглядит устрашающе. В первом варианте у мутанта вместо рук ворсистые лапы, а на голове надета кожаная маска с вырезами для рта и отростков, напоминающих усы. В других случаях нейросеть генерировала монстров, больше напоминающих кротов в человеческом обличье.
Эпидемия мутации распространяется все дальше, и это вызывает интерес у НИИ «Хтонь». В сценарии появляется ученый-биолог Елена, которую отправляют в деревню для изучения инцидента. Она выясняет, что деревня — «особое карманное измерение, отделенное от всего мира», а кротовуха выполняет функцию проводника в «ментальных путешествиях из нашей вселенной и обратно».
«Скажу так, это один из самых страшных хорроров, который я видел в своей жизни, поскольку он пугает тебя не скримерами (хотя они тут тоже есть), а самой атмосферой, и жуткими персонажами, и тайной, окутанной вокруг них. Смотрите во всех кинотеатрах страны где‑то в своих снах», — написал пользователь «Пикабу».
Кротовуха — страшный сон зверька из знаменитого чешского мультфильма. Пользователи называют настойку «культурологическим феноменом», основанном на «русской хтони незамутненной», а московские бизнесмены на волне популярности регистрируют товарный знак «Кротовуха».
В декабре Роспотребнадзор призвал россиян не пить «зловещую кротовуху». Специалисты рассказали, что употребление настойки может привести к смерти или инвалидности.
Чат-бот ChatGPT, сгенерировавший сюжет «Кротовухи», ранее уже придумывал детскую книгу. Google всерьез воспринимает технологию как угрозу своему главному детищу — поисковику, ведь ChatGPT способен коротко и емко — без многочисленных ссылок и рекламы — отвечать на вопросы пользователей.
ИИ-модель Midjourney, переводящая текст в картинки, изображала героев «Гарри Поттера» в стиле Достоевского и Хаяо Миядзаки, объединяла Шрэка и Гигачада, генерировала клип для песни «Короля и Шута» и футуристическую советскую пропаганду.