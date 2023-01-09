Человек-крот в сибирской деревне и портал между мирами: нейросети придумали хоррор «Кротовуха»

«Скажу так, это один из самых страшных хорроров, который я видел в своей жизни, поскольку он пугает тебя не скримерами (хотя они тут тоже есть), а самой атмосферой, и жуткими персонажами, и тайной, окутанной вокруг них. Смотрите во всех кинотеатрах страны где‑то в своих снах», — написал пользователь «Пикабу».