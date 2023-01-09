В аэропорту Сеула уже несколько месяцев живут пять россиян

Пять россиян, уехавших из России из‑за мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон в Сеуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету The Korea Times.
По данным газеты, граждане России уже несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта.
«Они питаются едой, предоставляемой Министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед», — пишет The Korea Times.
Россияне подали заявление на предоставление убежища. Однако власти Южной Кореи им отказали, объяснив, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Мужчины подали апелляционную жалобу в суд, который должен принять решение в конце января.
Если суд встанет на сторону россиян, они смогут находиться в Южной Корее до завершения процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. The Korea Times отмечает, что южнокорейские власти одобряют только 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.
В российском посольстве в Сеуле ТАСС сказали, что знают о застрявших в аэропорту россиянах из СМИ. Там заявляют, что мужчинам ничего не мешает вернуться в родную страну.