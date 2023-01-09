Таиланд отменил все коронавирусные ограничения для въезда. Они действовали меньше суток

Повторные ковидные ограничения для въезда действовали в Таиланде менее суток. Минтранс страны заявлял, что с 9 января и как минимум до конца месяца пребывающие пассажиры должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенной болезни при посадке на рейс.