Таиланд отменил все коронавирусные ограничения для въезда. Они действовали меньше суток

Таиланд отменил требование о предъявлении сертификата о вакцинации для пребывающих в страну. Об этом заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, пишет South China Morning Post.
Он отметил, что непривитым посетителям въезд будет открыт без ограничений. То есть результаты ПЦР-теста также не понадобятся.
Чарнвиракул сослался на достаточный уровень иммунизации от COVID-19 в Китае и во всем мире. Кроме того, требовать доказательства вакцинации от посетителей было бы неудобно, отметил он.
Повторные ковидные ограничения для въезда действовали в Таиланде менее суток. Минтранс страны заявлял, что с 9 января и как минимум до конца месяца пребывающие пассажиры должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенной болезни при посадке на рейс.
Накануне российские авиакомпании заявили, что ограничения смягчат: вместо вышеназванных документов туристы смогут предъявить результаты ПЦР-теста, который можно будет пройти в аэропорту прилета.