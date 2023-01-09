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В России запустят систему автоматического поиска фишинговых сайтов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:17

В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Направлением занимаются сама Генпрокуратура, а также Минцифры и Роскомнадзор. Цель программы — «противодействие использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании».

Уже разработан законопроект, который разрешит блокировать такие сайты с помощью автоматической системы их поиска. Также есть прототип системы, который пока работает с сайтами в определенной категории, какой — не уточняется.

«Планируется, что система обеспечит электронное взаимодействие Генеральной прокуратуры, Банка России, Минцифры России, Роскомнадзора и других заинтересованных органов в указанной сфере», — заявили в Генпрокуратуре.

Как отмечает ТАСС, в первом полугодии 2021 года число мошенничеств через фишинговые сайты выросло почти в шесть раз. Большинство из них были связаны с фейковыми розыгрышами от имени известных брендов.

Аналитики Group-IB выяснили, что чаще всего злоумышленники используют бренды и торговые марки из сфер онлайн-ретейла, телекоммуникаций, сферы услуг и банковского сектора. Среди наиболее популярных у мошенников — «Сбер», «Авито», Ozon, «Додо-пицца», «Красное и белое», Альфа-банк, ВТБ, BlaBlaCar, «Столото», «М.Видео» и «Эльдорадо».

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