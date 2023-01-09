В Бразилии объявлен режим ЧС из‑за беспорядков

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила. На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу», — написал Болсонару в твиттере.