В Бразилии объявлен режим ЧС из‑за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице — городе Бразилиа. Решение связано с беспорядками, которые устраивают сторонники экс-президента Жаира Болсонару, пишет CNN.
По словам да Силвы, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 31 января 2023 года. В этот период функции управления органами общественной безопасности возьмут на себя федеральные власти.
Президент пообещал наказать всех участников и зачинщиков беспорядков. «Все они заплатят по закону. Тот, кто это сделал, будет найден и наказан <…> Те люди, которых мы называем фашистами, самые отвратительные существа в политике, вторглись во дворец и конгресс», — написал Лула да Силва в своем твиттере.
В конце октября в Бразилии завершились президентские выборы, по результатам которых победил социалист Партии трудящихся Лула да Силва. Единственным его соперником был экс-президент Жаир Болсонару из Либеральной партии, он попытался добиться аннулирования части голосов, но в ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил это заявление. Неделю назад состоялась инаугурация да Силвы.
Сторонники Жаира Болсонару ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд, чтобы потребовать отставки Лулы да Силвы. Они выбивали окна, вступали в столкновения с полицией и пытались заблокировать входы в здания. Губернатор бразильской столицы Ибанейс Роша сообщил о задержании по меньшей мере 400 протестующих.
Беспорядки в столице Бразилии осудили власти США, европейские лидеры (включая президента Франции Эммануэля Макрона), а также сам Жаир Болсонару и представители бразильской Либеральной партии. «Сегодня печальный день для бразильской нации», — сказал глава партии Вальдемар Коста Нето.
«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила. На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу», — написал Болсонару в твиттере.