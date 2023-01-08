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Правительство поддержало инициативу о признании экстремистскими карты, оспаривающие целостность РФ

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

Правительство России поддержало законопроект, признающий экстремистскими материалами карты, которые якобы оспаривают территориальную целостность страны. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Кабмин озвучил замечания к законопроекту — их, вероятно, внесут в ходе доработки документа.

В частности, правительство предложило добавить характеристики, которые позволят признавать материалы оспаривающими территориальную целостность. Также кабмин посоветовал определить, будут ли попадать под действие закона карты, изданные до момента принятия в состав страны новых субъектов.

«Неопределенность в части квалификации может возникнуть также в отношении не находящихся в обороте соответствующих материалов (продукции), производство которых (с целью их распространения) на момент принятия указанных решений было завершено», — добавили в поправках.

В документе отметили, что понятие «экстремистские материалы» подразумевает «наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности». Карты же, как правило, выполняют информативную функцию.

«Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики», — отметили в кабмине.

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