В Киеве книжный магазин собрал 57 тонн книг на русском языке, чтобы переработать их для нужд ВСУ

В Киеве книжный магазин «Сяйво книги» собрал более 57 тонн изданий на русском языке, чтобы отправить их на переработку для обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом магазин рассказал в своих соцсетях.
Книги передали благотворительному фонду «Гуркiт», а на вырученные от них деньги приобрели внедорожник для ВСУ. По словам представителей книжного, киевляне приносят книги ежедневно.
«В настоящее время новые поступления собираются на покупку автомобиля. Или другие не менее важные вещи на передовой. Поэтому продолжаем работать и призываем вас приносить российскую литературу, которую у вас больше нет желания читать и держать дома. Книги можно отправить по почте», — написали в «Сяйво книги».
За передачу на нужды ВСУ книг гражданам обещают скидку в 10% на приобретение новой литературы. Сбор книг продолжится вплоть до мая.