В Киеве книжный магазин собрал 57 тонн книг на русском языке, чтобы переработать их для нужд ВСУ

«В настоящее время новые поступления собираются на покупку автомобиля. Или другие не менее важные вещи на передовой. Поэтому продолжаем работать и призываем вас приносить российскую литературу, которую у вас больше нет желания читать и держать дома. Книги можно отправить по почте», — написали в «Сяйво книги».