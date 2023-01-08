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Губернатор Курской области раскритиковал депутата, записавшего новогоднее видео на пляже в Мексике

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:21

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал местного депутата Максима Васильева, который записал новогоднее поздравление на пляже в Мексике. Оно появилось в различных пабликах.

На видео Васильев сидит в ресторане на побережье, говорит по-испански, желает согражданам «много денег, много хорошего настроения» и делает себе «специальный коктейль», а затем пробует его прямо перед камерой.

Курянам ролик не понравился. «Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом», — поддержал их Старовойт, отметив, что нахождение в приграничном с зоной специальной военной операции регионе «выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти».

Губернатор посетовал, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия по партийной линии», поскольку тот избран в качестве независимого кандидата.

«Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», — написал Старовойт.

Он добавил, что хотел бы узнать мнение супруги Васильева, депутата «Единой России». «Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии. <…> И да, я очень зол», — сказал губернатор.

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ГосдумаЕдиная Россия
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Максим ВасильевРоман Старовойт
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