Минобороны сообщило об «уничтожении более 600 украинских» солдат в рамках «операции возмездия»

В рамках «операции возмездия» Минобороны России «уничтожило более 600 украинских военнослужащих». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению Минобороны, операция была проведена в ответ на удары по пункту временной дислокации российских солдат в городе Макеевка в Донецкой народной республике.
Российская разведка раскрыла пункты временной дислокации служащих ВСУ — два общежития в Краматорске. Там находилось около 1300 украинских военных, в результате ударов по общежитиям «уничтожено более 600» солдат.
Когда была проведена «операция возмездия», не уточняется. О серии взрывов в Краматорске сообщали украинские власти в ночь на 8 января. В результате был поврежден, в частности, промышленный объект.