Реклама
Новости

Минобороны сообщило об «уничтожении более 600 украинских» солдат в рамках «операции возмездия»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

В рамках «операции возмездия» Минобороны России «уничтожило более 600 украинских военнослужащих». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению Минобороны, операция была проведена в ответ на удары по пункту временной дислокации российских солдат в городе Макеевка в Донецкой народной республике.

Российская разведка раскрыла пункты временной дислокации служащих ВСУ — два общежития в Краматорске. Там находилось около 1300 украинских военных, в результате ударов по общежитиям «уничтожено более 600» солдат.

Когда была проведена «операция возмездия», не уточняется. О серии взрывов в Краматорске сообщали украинские власти в ночь на 8 января. В результате был поврежден, в частности, промышленный объект.

расскажите друзьям
теги
Минобороны России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»