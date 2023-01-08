Райан Джонсон: в сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

Режиссер фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон ответил на предположения зрителей о том, что прототип персонажа Эдварда Нортона — Илон Маск. Планов сделать пародию на владельца Tesla у него не было, рассказал Джонсон изданию Variety.
«Очевидно, что [этот фильм] — результат того, что я просто жил в этом мире последние шесть лет. И я просто хотел ответить на происходящее, и довольно усердно работал над тем, чтобы превратить это в развлечение. По большей части в основе картины лежит сатира», — сказал режиссер.
Он отметил, что цели его высказываний не такие конкретные, какими могут показаться. У него не было цели высмеять технологического миллиардера, гораздо интереснее для Райана Джонсона было показать «странную американскую особенность — ошибочно воспринимать богатство за мудрость или компетентность».
«С одной стороны, мы хотим бросаться в [таких миллиардеров] стрелами. А с другой — как мне кажется, у всех нас есть некая [фантазия], в которой мы надеемся, что они будут добрым Вилли Вонкой или прокатят нас по стеклянному лифту. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким‑то чуваком из Техаса (в этом штате живет Илон Маск. — Прим. ред.)», — объясняет Райан Джонсон.
«Достать ножи: Стеклянная луковица» — это новый фильм про гениального детектива Бенуа Блана, который впервые появился в фильме «Достать ножи» 2019 года. Эдвард Нортон играет миллиардера Майлза Брона, вот что говорил актер о своем персонаже: «Майлз совсем не похож на настоящего ученого. Майлза легко узнает любой, кто смотрел документальный фильм о WeWork или Theranos. Он высоко ценит себя и является символом самопровозглашенных технических иллюминатов. У Майлза Брона никогда не было своей оригинальной идеи на любом этапе его жизни — это точная его характеристика».
Зрители провели параллели между Маском и Броном. Более того, учитывая, что фильм создавался до 2022 года, не самого однозначного для нового главы Twitter, в соцсетях постановщика Джонсона теперь называют современным Нострадамусом.