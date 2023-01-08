Реклама
Новости

Райан Джонсон: в сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

Виктория Шанина
Сегодня в 14:22

Режиссер фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон ответил на предположения зрителей о том, что прототип персонажа Эдварда Нортона — Илон Маск. Планов сделать пародию на владельца Tesla у него не было, рассказал Джонсон изданию Variety.

«Очевидно, что [этот фильм] — результат того, что я просто жил в этом мире последние шесть лет. И я просто хотел ответить на происходящее, и довольно усердно работал над тем, чтобы превратить это в развлечение. По большей части в основе картины лежит сатира», — сказал режиссер.

Он отметил, что цели его высказываний не такие конкретные, какими могут показаться. У него не было цели высмеять технологического миллиардера, гораздо интереснее для Райана Джонсона было показать «странную американскую особенность — ошибочно воспринимать богатство за мудрость или компетентность».

«С одной стороны, мы хотим бросаться в [таких миллиардеров] стрелами. А с другой — как мне кажется, у всех нас есть некая [фантазия], в которой мы надеемся, что они будут добрым Вилли Вонкой или прокатят нас по стеклянному лифту. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким‑то чуваком из Техаса (в этом штате живет Илон Маск. — Прим. ред.)», — объясняет Райан Джонсон.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» — это новый фильм про гениального детектива Бенуа Блана, который впервые появился в фильме «Достать ножи» 2019 года. Эдвард Нортон играет миллиардера Майлза Брона, вот что говорил актер о своем персонаже: «Майлз совсем не похож на настоящего ученого. Майлза легко узнает любой, кто смотрел документальный фильм о WeWork или Theranos. Он высоко ценит себя и является символом самопровозглашенных технических иллюминатов. У Майлза Брона никогда не было своей оригинальной идеи на любом этапе его жизни — это точная его характеристика».

Зрители провели параллели между Маском и Броном. Более того, учитывая, что фильм создавался до 2022 года, не самого однозначного для нового главы Twitter, в соцсетях постановщика Джонсона теперь называют современным Нострадамусом.

расскажите друзьям
люди
Илон МаскРайан ДжонсонЭдвард Нортон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»