Райан Джонсон: в сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

«С одной стороны, мы хотим бросаться в [таких миллиардеров] стрелами. А с другой — как мне кажется, у всех нас есть некая [фантазия], в которой мы надеемся, что они будут добрым Вилли Вонкой или прокатят нас по стеклянному лифту. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким‑то чуваком из Техаса (в этом штате живет Илон Маск. — Прим. ред.)», — объясняет Райан Джонсон.