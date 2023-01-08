«Чебурашка» собрал в прокате почти 3 млрд рублей и вошел в топ-3 самых кассовых российских фильмов

Российский фильм «Чебурашка» заработал в прокате 2,82 млрд рублей, причем всего за шесть дней. Это позволило картине стать третьей по кассовым сборам среди всех российских кинолент.
Только за первый день проката, который пришелся на 1 января, фильм собрал свыше 225 млн рублей. Это рекордная сумма для кинопроката в первый день нового года среди всех картин российского производства.
Общая сумма кассовых сборов на данный момент уступает только показателям лент «Холоп» и «Движение вверх». Эти фильмы заработали 3,06 и 2,96 млрд рублей соответственно. При этом у «Чебурашки» сохраняются шансы обойти и их в ближайшие недели.
Среди зарубежных картин в российском прокате более 2 млрд рублей зарабатывали также немногие: это удалось всего 13 фильмам. Среди них были «Аватар», «Король Лев», «Мстители: Финал», «Зверополис» и «Человек-паук: Нет пути домой».