У британского принца Гарри не будет официальной роли в церемонии коронации короля Карла III — его вычеркнули из сценария мероприятия после публикации скандальных мемуаров. Об этом сообщил The Sunday Times.
По информации издания, брат Гарри Уильям пребывает в ярости из‑за появления книги. В ней герцог Сассекский рассказал о взаимоотношениях внутри королевской семьи. В частности, он заявил, будто Карл III беспокоился, не затмит ли его славу супруга Гарри — американская актриса Меган Маркл.
Королевская семья на данный момент не дала никаких комментариев относительно сенсационных заявлений принца в мемуарах. Тем не менее, Гарри отстранили от участия в коронации, которая состоится 6 мая 2023 года.
«Нарушая традицию, Карл откажется от эпизода, в ходе которого королевские герцоги преклоняют колени и отдают дань уважения монарху. Это сделает только Уильям», — заявил собеседник СМИ, знакомый с деталями будущей церемонии.
По словам знакомых принца Уильяма, наследник британского трона «встревожен и опечален» публикацией книги, однако не собирается мстить брату. «Он хранит молчание на благо своей семьи и страны», — добавил источник.
Ранее стало известно, что в мемуарах принц Гарри описал свои сложные отношения со старшим братом. По его словам, они являются друг для друга отчасти «заклятыми врагами». В особенности это проявилось в связи с женитьбой Гарри на Меган Маркл.
Незадолго до того, как отказаться от королевских обязанностей, Гарри серьезно поссорился с Уильямом. Последний, как утверждает герцог Сассекский, схватил его за воротник и бросил на пол, оставив на нем царапины и синяки. Причиной ссоры стало мнение Уильяма о Меган — он счел ее «трудной», «грубой» и «раздражительной».
Кроме того, члены королевской семьи, по словам принца Гарри, не хотели, чтобы Меган появлялась в замке Балморал в день смерти Елизаветы II. Карл III, согласно мемуарам принца, просил сына не приводить жену, однако в итоге извинился за это.