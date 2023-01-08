Незадолго до того, как отказаться от королевских обязанностей, Гарри серьезно поссорился с Уильямом. Последний, как утверждает герцог Сассекский, схватил его за воротник и бросил на пол, оставив на нем царапины и синяки. Причиной ссоры стало мнение Уильяма о Меган — он счел ее «трудной», «грубой» и «раздражительной».