Туристам разрешат приезжать в Таиланд без сертификатов о вакцинации

В Таиланде с 9 января отменят требование об обязательном предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении после COVID-19 при въезде в страну. Об этом сообщила авиакомпания Azur Air.
Для регистрации на рейс у совершеннолетних путешественников больше не будут требовать эти документы. В случае их отсутствия они смогут пройти ПЦР-тест в аэропорту прилета.
Если же туристы все-таки предъявят сертификат о прививке или справку о перенесенном коронавирусе, их освободят от ПЦР-теста по прибытии. При этом вакцинация должна быть проведена с использованием одобренных ВОЗ и Минздравом страны препаратов.
В перечень одобренных вакцин входят в том числе российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцинация, согласно правилам, должна быть завершена за две недели до вылета в Таиланд.
Таиланд отменил карантин для всех приезжающих в страну с 1 июня. От прочих коронавирусных ограничений, а также режима ЧП, связанного с пандемией, власти страны отказались с 1 октября. Однако в январе к ним прибегли снова.