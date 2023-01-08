Китай отменил карантин и ПЦР-тесты по прибытии в страну

Власти Китая отменили ряд антиковидных мер, которые действовали с 2020 года. В частности, обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из‑за границы, пишет РИА «Новости».
Начиная с 8 января 2023 года необходимо лишь сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в Китай. Результат теста нужно вписать в декларацию о состоянии здоровья.
Как отмечает «Интерфакс», ограничения смягчают в преддверии Нового года по лунному календарю. В период праздников китайцы традиционно навещают родственников, а из‑за пандемии коронавируса некоторые из них не могли увидеться с родными уже несколько лет.
В конце декабря МИД Китая пообещал упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз в рамках ослабления коронавирусных ограничений. Кроме того, планируется оптимизировать контроль на пунктах пропуска через границу и обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня, который наблюдался до пандемии.