Реклама
Новости

Китай отменил карантин и ПЦР-тесты по прибытии в страну

Виктория Шанина
Сегодня в 13:06

Власти Китая отменили ряд антиковидных мер, которые действовали с 2020 года. В частности, обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из‑за границы, пишет РИА «Новости».

Начиная с 8 января 2023 года необходимо лишь сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в Китай. Результат теста нужно вписать в декларацию о состоянии здоровья.

Как отмечает «Интерфакс», ограничения смягчают в преддверии Нового года по лунному календарю. В период праздников китайцы традиционно навещают родственников, а из‑за пандемии коронавируса некоторые из них не могли увидеться с родными уже несколько лет.

В конце декабря МИД Китая пообещал упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз в рамках ослабления коронавирусных ограничений. Кроме того, планируется оптимизировать контроль на пунктах пропуска через границу и обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня, который наблюдался до пандемии.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»