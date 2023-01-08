В Петербурге курьер привезла заказ, а ее ограбили и закрыли в квартире

Курьер описала приметы злоумышленников. Первый мужчина был невысокого роста, нормального телосложения, возраст — 25–30 лет, одет в серый свитер и серую шапку. Второй — того же возраста, ростом 170–180 сантиметров, худощавый, с выпуклыми глазами и темными синяками под ними, одет был в черный свитер и черную куртку с капюшоном.