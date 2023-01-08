Реклама
Новости

В Петербурге курьер привезла заказ, а ее ограбили и закрыли в квартире

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

В Петроградском районе Петербурга неизвестные ограбили курьера и заперли ее в квартире, куда девушка привезла заказ. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Курьер приехала по адресу, чтобы доставить заказанный дорогой мобильный телефон. Двое мужчин забрали посылку, не расплатившись, а вместе с ней и личный телефон девушки.

Житель соседней квартиры позвонил в полицию и сообщил, что девушка оказалась заперта. Правоохранители записали показания, взяли отпечатки пальцев и материалы со следов от обуви.

Курьер описала приметы злоумышленников. Первый мужчина был невысокого роста, нормального телосложения, возраст — 25–30 лет, одет в серый свитер и серую шапку. Второй — того же возраста, ростом 170–180 сантиметров, худощавый, с выпуклыми глазами и темными синяками под ними, одет был в черный свитер и черную куртку с капюшоном.

На данный момент полиция решает вопрос о заведении уголовного дела.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»