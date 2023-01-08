В Петербурге курьер привезла заказ, а ее ограбили и закрыли в квартире

В Петроградском районе Петербурга неизвестные ограбили курьера и заперли ее в квартире, куда девушка привезла заказ. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Курьер приехала по адресу, чтобы доставить заказанный дорогой мобильный телефон. Двое мужчин забрали посылку, не расплатившись, а вместе с ней и личный телефон девушки.
Житель соседней квартиры позвонил в полицию и сообщил, что девушка оказалась заперта. Правоохранители записали показания, взяли отпечатки пальцев и материалы со следов от обуви.
Курьер описала приметы злоумышленников. Первый мужчина был невысокого роста, нормального телосложения, возраст — 25–30 лет, одет в серый свитер и серую шапку. Второй — того же возраста, ростом 170–180 сантиметров, худощавый, с выпуклыми глазами и темными синяками под ними, одет был в черный свитер и черную куртку с капюшоном.
На данный момент полиция решает вопрос о заведении уголовного дела.