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The Weeknd выпустил клип на трек «Is There Someone Else?»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:34

На ютьюб-канале канадского певца The Weeknd вышел клип на сингл «Is There Someone Else?». В ролике артист сидит в полумрачной комнате и рассматривает фото и видео на пленочном проекторе. Изображения сделал сам лирический герой, он запечатлел на них одну и ту же девушку, в которую, судя по всему, влюблен.

Артист, которому уже давно полюбились сложные гримы и фокусы с изменением внешности, снимается в клипе в слегка пугающей маске. Но, к счастью, до преследований дело не доходит — герой ролика останавливается на своих фантазиях.

Трек «Is There Someone Else?» вошел в альбом The Weeknd «Dawn FM», релиз которого состоялся 7 января 2022 года. В первую же неделю он возглавил альбомный чарт Apple Music в России, а также дебютировал под первым номером в США и еще 125 странах.

Кроме того, пластинка побила рекорд Billboard Global 200 по количеству песен (24) из сольного альбома артиста, попавших в рейтинг. А также рекорд стриминговой платформы Spotify — ежемесячное количество слушателей The Weeknd на площадке достигло 86 млн.

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