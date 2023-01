The Weeknd выпустил клип на трек «Is There Someone Else?»

На ютьюб-канале канадского певца The Weeknd вышел клип на сингл «Is There Someone Else?». В ролике артист сидит в полумрачной комнате и рассматривает фото и видео на пленочном проекторе. Изображения сделал сам лирический герой, он запечатлел на них одну и ту же девушку, в которую, судя по всему, влюблен.