Умер оператор «Семейки Аддамс» и «Изгоняющего дьявола» Оуэн Ройзман

В возрасте 86 лет скончался американский оператор Оуэн Ройзман. Об этом пишет Variety со ссылкой на Американское общество кинооператоров.
Ройзман за свою карьеру успел снять более 30 картин. Многие из них, как отмечает Variety, можно назвать «одними из главных фильмов поколения».
На счету Ройзмана — хоррор «Изгоняющий дьявола» 1973 года, мелодрамы «Тутси» (1982) и «Французский поцелуй» (1995), фэнтези «Семейка Аддамс» (1991), боевик «Французский связной» (1971), драма «Телесеть» (1976).
Кроме того, он неоднократно снимал клипы для Мадонны, несколько его работ попали в сборник «Madonna: Celebration — The Video Collection» 2009 года.
Оуэн Ройзман был пять раз номинирован на «Оскар». В 2017 году он был удостоен почетной премии за вклад в киноиндустрию.