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В жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек

Виктория Шанина
Сегодня в 08:43

В ночь на 8 января в шестиэтажном жилом доме в дагестанском Хасавюрте произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел на первом этаже дома 35 по улице Датуева. МЧС называет его «хлопком газовоздушной смеси». Как отмечает источник «Интерфакса» в экстренных службах, речь идет о взрыве бытового газа.

В результате взрыва произошел пожар, распространившийся на площади 15 квадратных метров. Он был ликвидирован примерно спустя полчаса после того, как МЧС получило сообщение о взрыве.

Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы мэрии Хасавюрта Нажиюлла Абдулаев. Разрушено несколько квартир, взрывной волной выбило окна и перевернуло машины, стоявшие рядом с домом.

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