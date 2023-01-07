LB.ua: Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви. Об этом сообщил портал LB.ua.
По словам издания, указ главы страны не появился на его сайте, поскольку содержит личную информацию. СМИ утверждает, что гражданства лишились священнослужители Донецкой, Крымской, Роменской, Одесской и Буковинской епархий.
Среди них, по заверениям источника, числятся подозреваемый в госизмене митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких), викарий Тульчинской епархии и еписком Ладыжинский Сергей (Сергей Аницой), архиепископ Новоазовский Варсонофий (Владимир Виниченко).
Также украинское гражданство приостановили у настоятеля храма Александра Невского и протоирея Виктора (Виктора Градомского), викарного архиерея и епископа Ялтинского Нестора (Николай Доненко), митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Валентин Егоренко). У последнего ранее при обыске нашли российские паспорта, а таже детскую порнографию.
В указе Зеленского фигурируют, по данным издания, митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Алексей Масленников), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Иван Средний), архиепископ Волновахский Амвросий (Андрей Скобиола), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Александр Таранов).
Кроме того, гражданство Украины потеряли митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), митрополит Святогорский и викарий Донецкой епархии Арсений (Игорь Яковенко).
По информации LB.ua, уведомление о потере гражданства этими священниками получила Государственная миграционная служба Украины. Представители УПЦ могут быть депортированы. Аналогичные меры также обсуждаются в отношении еще шести человек, добавили журналисты.