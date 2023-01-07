На Таймыре произошла авария на Ванкорском месторождении. Погибли три человека

На Ванкорском месторождении на Таймыре произошла авария, в результате которой погибли три человека и пострадали еще четверо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные службы Красноярского края.
По информации источника, инцидент произошел еще 31 декабря. Авария случилась в ходе пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода на Тагульском производственном участке, расположенном в 200–250 км от города Игарка.
Причиной аварии, как отметили в прокуратуре, стала разгерметизация. В связи с ней в отношении подрядчика организовали проверку, его подозревают в нарушении законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Все трое погибших были рабочими, задействованными в испытаниях на месторождении. Один из пострадавших находится в данный момент в тяжелом состоянии, у остальных троих зафиксировали «легкий вред здоровью».