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На Таймыре произошла авария на Ванкорском месторождении. Погибли три человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

На Ванкорском месторождении на Таймыре произошла авария, в результате которой погибли три человека и пострадали еще четверо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные службы Красноярского края.

По информации источника, инцидент произошел еще 31 декабря. Авария случилась в ходе пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода на Тагульском производственном участке, расположенном в 200–250 км от города Игарка.

Причиной аварии, как отметили в прокуратуре, стала разгерметизация. В связи с ней в отношении подрядчика организовали проверку, его подозревают в нарушении законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Все трое погибших были рабочими, задействованными в испытаниях на месторождении. Один из пострадавших находится в данный момент в тяжелом состоянии, у остальных троих зафиксировали «легкий вред здоровью».

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