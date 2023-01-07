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Греция построит забор на границе с Турцией

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:51

Греция начала строительство стены вдоль реки Эврос, которая служит границей с Турцией. Строительство первых 35 километров заграждения начинается немедленно, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

Бюджет строительства первых 35 километров — 100 млн евро. Всего планируется соорудить около 140 километров. Власти Греции приступают к быстрому и незамедлительному конкурсу по поиску застройщика, добавил Теодорикакос.

В 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных иммигрантов и арестовала 1300 перевозчиков, поделился данными он. Теодорикакос пообещал покончить с нелегальной иммиграцией.

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