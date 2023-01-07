Патриарх Кирилл призвал не допустить вражды между русскими и украинцами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не допустить вражды между русскими и украинцами и заявил, что разобщить их пытаются некие «внешние силы». Об этом написал «Коммерсант».
По мнению священнослужителя, именно деятельность этих «внешних сил» стала причиной противоречий между людьми. Жителям Украины, как считает Кирилл, внушают, будто русские — это «другой народ», притом вражеский.
«Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами», — подчеркнул патриарх, отметив, что единству жителей Украины и России препятствуют якобы из зависти.
«Уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой», — пояснил глава РПЦ.