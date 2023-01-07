Патриарх Кирилл призвал не допустить вражды между русскими и украинцами

«Уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой», — пояснил глава РПЦ.