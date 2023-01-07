В Южном Судане задержали шестерых журналистов, опубликовавших видео, на котором президент обмочился

Киир правит Южным Суданом с момента обретения страной независимости в 2011 году. Издание отмечает, что президентство Киира сопровождается борьбой с отколовшейся группой правящего Народно-освободительного движения Судана, в результате чего погибли сотни тысяч человек, по стране прокатилась волна сексуального насилия и репрессий против оппозиции, а также появилась политическая коррупция.