Международная федерация футбола (ФИФА) впервые назначила международным арбитром женщину из Саудовской Аравии — 34-летнюю Ануд Аль-Асмари. Об этом сообщил Arabian Daily.
Это произошло всего спустя год после того, как национальная женская сборная Саудовской Аравии впервые появилась на соревнованиях. Тренером команды выступает немка Моника Штапп.
Ануд Аль-Асмари заявила, что счастлива стать судьей международной категории, в особенности первой женщиной-саудиткой среди них. Ранее такой чести удостаивались только семь мужчин из Саудовской Аравии.
Рефери пока не задумывается о перспективах судить матчи мужских команд. Она отметила, что не хочет думать об этом, пока такую возможность не одобрит Саудовская футбольная ассоциация.
Аль-Асмари начала судейскую карьеру в 2018 году. Она работала на играх, в которых участвовала женская сборная Саудовской Аравии.
Ранее Саудовская Аравия подала заявку на проведение женского Кубка Азии в 2026 году и мужского Кубка Азии в 2027 году. Также в стране надеются провести чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Египтом и Грецией.