В Совфеде хотят вернуть в школы обязательное изучение «Молодой гвардии» и рассказов о пионерах

«Идеологическое и психологическое воздействие, прежде всего на подрастающее поколение, ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, выдавая их как мнимую толерантность», — уверены сенаторы.