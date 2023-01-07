В Совфеде хотят вернуть в школы обязательное изучение «Молодой гвардии» и рассказов о пионерах

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил Министерству просвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг советских классиков о Великой Отечественной войне и рассказы о пионерах-героях. Об этом сообщает РИА «Новости».
В частности, сенаторы рекомендуют обязать российских школьников изучать «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, рассказы о пионерах-героях и другие произведения. Предложения прозвучали на круглом столе, посвященном «патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн».
В СФ полагают, что обязательное изучение таких книг будет служить сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории.
«Идеологическое и психологическое воздействие, прежде всего на подрастающее поколение, ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, выдавая их как мнимую толерантность», — уверены сенаторы.
Участники круглого стола также рекомендовали Минпросвещения увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение истории России и произведений отечественных классиков.