Умер актер Эрл Бон, сыгравший психиатра в кинофраншизе «Терминатор»

У актера остались дочь Руби и вдова Кэти, которая была второй супругой артиста. Первый брак Бон заключил еще в 1970 году с актрисой Кэрол Кин. Она скончалась из‑за рака яичников в апреле 2001 года в возрасте 58 лет.