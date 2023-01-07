Умер актер Эрл Бон, сыгравший психиатра в кинофраншизе «Терминатор»

На Гавайях скончался американский актер Эрл Бон, известный по роли доктора-психиатра Питера Сильбермана в трех фильмах франшизы «Терминатор». Об этом сообщил TMZ.
Бону был 81 год. По словам одного из членов его семьи, актер умер 5 января. Причины его смерти семья не раскрыла. Известно, что у Бона диагностировали рак легких осенью 2022 года.
У актера остались дочь Руби и вдова Кэти, которая была второй супругой артиста. Первый брак Бон заключил еще в 1970 году с актрисой Кэрол Кин. Она скончалась из‑за рака яичников в апреле 2001 года в возрасте 58 лет.
Эрл Бон родился 9 августа 1941 года. Он начал свою актерскую карьеру в середине 1950-х годов, играл в театре, а в конце 1970-х переехал в Голливуд. Он появлялся во многих популярных ситкомах, в том числе в «Чудесных годах» и «Альфе».
Бон также был успешным актером озвучивания, работал над играми World of Warcraft и Psychonauts. В кино его можно было увидеть в таких картинах, как «Моя мачеха — инопланетянка», «Голый пистолет» и «Чокнутый профессор-2».