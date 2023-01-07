Путин поздравил россиян с Рождеством и заявил об «огромном вкладе» РПЦ в единение общества

Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Кремля. Это третий раз за 22 года, когда глава государства встречает Рождество в Москве: в прошлом году он был в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево, в 2020 и 2019 годах приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.