Путин поздравил россиян с Рождеством и заявил об «огромном вкладе» РПЦ в единение общества

Владимир Путин обратился к православным и всем россиянам, празднующим Рождество, и упомянул об «огромном созидательном вкладе» Русской православной церкви. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — сказал российский президент.
По его словам, РПЦ и другие христианские конфессии России способствуют «единению общества, сохранению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, укреплению института семьи». Путин добавил, что церкви «уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия», помогают нуждающимся и «поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции».
В конце Путин пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.
Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Кремля. Это третий раз за 22 года, когда глава государства встречает Рождество в Москве: в прошлом году он был в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево, в 2020 и 2019 годах приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.