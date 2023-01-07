Платье принцессы Дианы выставили на аукцион во второй раз

Платье из бархата баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн в 1989 году. Диана появлялась в этом наряде в 1991 году, когда позировала вместе с принцем Чарльзом для официального фото, сделанного Лордом Сноудоном. В том же году художник Дуглас Хардинг Андерсон изобразил Диану в этом платье на портрете, который выставили в Королевской больнице Марсдена, куда она жертвовала деньги.