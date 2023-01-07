Платье принцессы Дианы выставили на аукцион во второй раз

Вечернее платье принцессы Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby’s, сообщается на сайте нью-йоркского аукционного дома. Эксперты оценивают его в 80–120 тыс. долларов.
Платье из бархата баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн в 1989 году. Диана появлялась в этом наряде в 1991 году, когда позировала вместе с принцем Чарльзом для официального фото, сделанного Лордом Сноудоном. В том же году художник Дуглас Хардинг Андерсон изобразил Диану в этом платье на портрете, который выставили в Королевской больнице Марсдена, куда она жертвовала деньги.
В 1997 году Диана появилась в этом платье для фотосессии Vanity Fair. Затем оно оказалось среди вещей, которые принцесса продавала на аукционе Christie’s за месяц до гибели, и было продано за 24 тыс. долларов. Деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.