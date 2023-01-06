Реклама
Новости

«Стражи Галактики-3» станут последней картиной, где Дейв Баутиста сыграет Дракса

Семён Гудошников
Сегодня в 19:41

«Стражи Галактики-3» станут последним фильмом, в котором Дейв Баутиста появится в роли Дракса. Об этом актер заявил в интервью GQ. Значит, в следующих картинах героя либо убьют, либо найдут нового исполнителя на его роль.

«Я люблю его. Но вместе с тем чувствую некоторое облегчение. Процесс наложения грима очень выматывал меня. Не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием. Я надеюсь на драматическую роль», — отметил он.

Баутиста вспомнил, как узнал, что получил роль Дракса. Он ехал в спортзал, и ему пришлось остановиться, поскольку он заплакал. В итоге вместо спортзала актер вернулся домой, чтобы быстрее поделиться радостной новостью с женой.

Премьера «Стражей Галактики-3» намечена на 5 мая. Режиссером выступил Джеймс Ганн, в актерском составе (кроме Баутисты) — Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер, Уилл Полтер и Карен Гиллан. Тут можно посмотреть трейлер картины.

расскажите друзьям
люди
Дейв БаутистаДжеймс ГаннКрис ПраттЗои СалданаБрэдли КуперУилл ПолтерКарен Гиллан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»