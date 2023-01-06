«Стражи Галактики-3» станут последней картиной, где Дейв Баутиста сыграет Дракса

«Стражи Галактики-3» станут последним фильмом, в котором Дейв Баутиста появится в роли Дракса. Об этом актер заявил в интервью GQ. Значит, в следующих картинах героя либо убьют, либо найдут нового исполнителя на его роль.
«Я люблю его. Но вместе с тем чувствую некоторое облегчение. Процесс наложения грима очень выматывал меня. Не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием. Я надеюсь на драматическую роль», — отметил он.
Баутиста вспомнил, как узнал, что получил роль Дракса. Он ехал в спортзал, и ему пришлось остановиться, поскольку он заплакал. В итоге вместо спортзала актер вернулся домой, чтобы быстрее поделиться радостной новостью с женой.
Премьера «Стражей Галактики-3» намечена на 5 мая. Режиссером выступил Джеймс Ганн, в актерском составе (кроме Баутисты) — Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер, Уилл Полтер и Карен Гиллан. Тут можно посмотреть трейлер картины.