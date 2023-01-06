Адреса электронной почты более 200 млн пользователей твиттера утекли в сеть

Данные, по всей видимости, получены благодаря уязвимости, которая позволяла злоумышленникам автоматизировать поиск учетных записей — массово вводить адреса электронной почты и номера телефонов, чтобы узнать, связаны ли они с аккаунтами в твиттере. В соцсети сообщили об этой уязвимости в августе 2022 года, заявив, что устранили ее еще в январе.