Адреса электронной почты более 200 млн пользователей твиттера утекли в сеть

Хакеры разместили в сети имена и адреса электронной почты более 200 млн пользователей твиттера. Об этом сообщает The Verge.
По словам специалистов по кибербезопасности, данные были собраны из ряда более ранних взломов твиттера, начиная с 2021 года. Хотя в базе не содержатся пароли юзеров, она тем не менее представляет угрозу безопасности для пострадавших, отмечает издание.
Соучредитель израильской фирмы по кибербезопасности Hudson Rock Алон Гал назвал утечку одной из самых значительных, что он видел. По его мнению, она приведет ко множеству взломов, целевому фишингу и доксингу.
Согласно скриншотам базы, в ней содержатся адреса электронной почты, связанные ники в твиттере и реальные имена, если ими поделились с сайтом, количество подписчиков и даты создания аккаунтов.
В Bleeping Computer подтвердили подлинность многих адресов имейлов, отметив, что на одном из хакерских форумов база продавалась всего за два доллара. Проверить, затронула ли утечка и вас, можно на сайте Have I Been Pwned?.
Данные, по всей видимости, получены благодаря уязвимости, которая позволяла злоумышленникам автоматизировать поиск учетных записей — массово вводить адреса электронной почты и номера телефонов, чтобы узнать, связаны ли они с аккаунтами в твиттере. В соцсети сообщили об этой уязвимости в августе 2022 года, заявив, что устранили ее еще в январе.