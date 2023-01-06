Украина вошла в топ-15 стран с самыми сильными армиями в мире

«Поскольку Украина продолжает оборону от России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате своего ответа, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые способствуют ее общему размещению в списке», — отметили авторы рейтинга.