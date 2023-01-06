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Украина вошла в топ-15 стран с самыми сильными армиями в мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:01

Вооруженные силы Украины были включены в рейтинг самых сильных армий мира по версии портала Global Firepower. Они впервые оказались на 15-й строчке.

Ранее украинская армия занимала 22-ю позицию в перечне. В этом же году ВСУ удалось обойти в рейтинге Австралию, Иран, Израиль, Вьетнам, Польшу и Испанию. Россия же заняла вторую позицию.

Лидером списка стали Вооруженные силы США. На третьем месте оказалась армия Китая, а следом за ней расположились армии Индии, Великобритании, Южной Кореи, Пакистана, Японии, Франции, Италии, Турции, Бразилии, Индонезии и Египта.

«Поскольку Украина продолжает оборону от России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате своего ответа, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые способствуют ее общему размещению в списке», — отметили авторы рейтинга.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины ВСУ получает регулярную военную помощь от стран Запада. В 2022 году США направили помощь в размере свыше 16 млрд долларов. Новый пакет составит еще 2,85 млрд.

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