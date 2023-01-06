В Мексике полицейские и военные задержали лидера наркокартеля Овидио Гусмана Лопеса — сына легендарного наркобарона Эль Чапо. Об этом сообщило Radio Formula.
В ходе операции по захвату Лопеса погибли, по предварительным данным, 10 человек, еще 29 получили ранения. Среди погибших — сотрудник полиции и женщина-офицер национальной гвардии, а также пятеро военных и трое гражданских.
По словам губернатора штата Синалоа, где произошло задержание, Роча Мойи, правоохранителям 12 раз пришлось столкнуться с отпором со стороны наркоторговцев. Помимо Лопеса, были арестованы еще несколько лиц.
Сообщается, что члены картеля угнали 250 угнанных автомобилей и попутно ограбили несколько магазинов, а также подбили два вертолета и самолет. Позднее город Кульякане очистили от вооруженных группировок с помощью более чем 1000 военных.
Лопеса доставили под конвоем в Мехико, а затем отправили на вертолете в Федеральный центр социальной реабилитации № 1 Алмолоя, более известный как «Альтиплано».
Овидио Гусман Лопес ранее уже дважды бежал из‑под стражи. В 2015 году он получил тюремный срок в Мексике, но сбежал по подземному тоннелю. В 2019 году он был задержан в США и приговорен в США к пожизненному заключению. Однако ему удалось освободиться: когда его сторонники устроили масштабные беспорядки и взяли заложников, власти отпустили наркобарона.
А вот отцу Лопеса, Эль Чапо, повезло меньше. Его осудили в США на пожизненное заключение. В 2021 году информацию, которая поможет вычислить сыновей Эль Чапо, назначили вознаграждение. Оно составила 5 млн долларов.