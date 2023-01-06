Овидио Гусман Лопес ранее уже дважды бежал из‑под стражи. В 2015 году он получил тюремный срок в Мексике, но сбежал по подземному тоннелю. В 2019 году он был задержан в США и приговорен в США к пожизненному заключению. Однако ему удалось освободиться: когда его сторонники устроили масштабные беспорядки и взяли заложников, власти отпустили наркобарона.