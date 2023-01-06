Николь Кидман снимется в сериале Paramount+ «Львица»

Австралийская актриса Николь Кидман, известная по фильмам «Мулен Руж!» и «Холодная гора», снимется в сериале «Львица». Он выйдет на стриминговом сервисе Paramount+, сообщил Variety.
Разработкой шоу занимается Тэйлор Шеридан («Король Талсы», «Йеллоустоун»). Кидман выступает наряду с ним исполнительным продюсером проекта. В актерский состав сериала входят, помимо нее, Зои Салдана, Джилл Вагнер и Дейв Эннейбл.
Кроме того, в «Львице» снимутся Лайсла Де Оливейра, ЛаМоника Гарретт, Джеймс Джордан, Остин Эбер, Ханн Лав Ланье, Стефани Нур и Джона Уортон. Сериал расскажет о реальной программе ЦРУ под названием «Львица».
Кидман сыграет старшего супервизора ЦРУ Кейтлин Мид, которая долгое время была связана с политикой. Она вынуждена балансировать между своей ответственной работой, супружеской жизнью и ролью наставницы для другого человека.
Этот человек, согласно описанию, оказывается «подозрительно близок к тому же каменистому пути», на котором оказывалась сама Мид. Центральным персонажем сериала же станет недавно завербованный для борьбы с терроризмом морской пехотинец Круз Мануэлос.