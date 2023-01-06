В России с 1 марта введут новый сигнал светофора. Он будет указывать, что в зоне движения дорогу могут переходить пешеходы. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина.
По его словам, на дорогах появится белый дополнительный сигнал с изображением пешехода и стрелкой. Он будет размещаться под основными цветами светофора и должен будет дополнительно привлекать внимание автомобилистов.
«Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента», — отметил Редин, добавив, что сигнал помог снизить аварийность и показал высокую эффективность.
Сигнал не введет новых правил: водители должны уступать пешеходам на перекрестках и сейчас. Тем не менее, стрелка сможет дополнительно информировать и сократить число наездов, считают авторы инцииативы.