Реклама
Новости

В России с 1 марта появится новый сигнал светофора — белый

Юлия Онодэра
Сегодня в 09:14

В России с 1 марта введут новый сигнал светофора. Он будет указывать, что в зоне движения дорогу могут переходить пешеходы. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина.

По его словам, на дорогах появится белый дополнительный сигнал с изображением пешехода и стрелкой. Он будет размещаться под основными цветами светофора и должен будет дополнительно привлекать внимание автомобилистов.

«Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента», — отметил Редин, добавив, что сигнал помог снизить аварийность и показал высокую эффективность.

Сигнал не введет новых правил: водители должны уступать пешеходам на перекрестках и сейчас. Тем не менее, стрелка сможет дополнительно информировать и сократить число наездов, считают авторы инцииативы.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»