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Принц Гарри рассказал в мемуарах, что убил 25 человек в Афганистане

Юлия Онодэра
Сегодня в 08:44

Британский принц и герцог Сассекский Гарри признался в мемуарах, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом написал Sky News.

В книге принц отметил, что дважды находился на передовой в Афганистане, а всего на службе в армии он провел 10 лет. По словам Гарри, убийства не вызывали у него удовлетворения, но он не испытывал стыда за них.

«Большинство солдат не знают в точности, сколько людей на их счету. В ходе боевых действий ты часто стреляешь без разбора. Однако в эпоху апачей и ноутбуков все, что я делал в течение двух дежурств, записывалось и отмечалось временем», — рассказал принц Гарри.

Он добавил, что «всегда мог сказать точно, скольких вражеских бойцов убил». «Мне казалось необходимым для меня не бояться этой цифры», — пояснил принц, отметив, что армия научила его отвечать за собственные действия.

«Естественно, я бы предпочел, чтобы эта цифра не фигурировала в моем военном резюме или в моей голове, но я также бы предпочел жить в мире без Талибана*, в мире без войны», — заявил Гарри.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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