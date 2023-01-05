Nirvana, The Supremes и Бобби МакФеррин получат «Грэмми» за особый вклад в музыку

Дайана Росс, начавшая карьеру в The Supremes, получит уже вторую подобную награду — первая ей досталась в 2012-м как сольной исполнительнице. Две других участницы трио, а также Курт Кобейн и Ма Рэйни будут удостоены ее посмертно.