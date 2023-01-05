Аль Пачино и Логан Лерман выслеживают Гитлера в трейлере второго сезона «Охотников»

Amazon Prime выпустил трейлер второго и последнего сезона сериала «Охотники». Премьера состоится 13 января на стрим-сервисе.
В видео группа охотников за нацистами собирается вновь после того, как их дела в Европе были сорваны. В этом сезоне их миссия — выследить самого известного нациста в истории Адольфа Гитлера, который на самом деле жив и скрывается где‑то в Южной Америке.
Действие сериала разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1977 года, куда после войны сбежали сотни нацистов, чтобы создать Четвертый рейх в США. В центре сюжета — команда мстителей под предводительством Мейера Оффермана, которого сыграл Аль Пачино.
Помимо Пачино, в проекте снялись Логан Лерман, Джош Рэднор, Джинни Берлин, Джеррика Хинтон и другие. Продюсером выступил Джордан Пил (создатель фильмов «Прочь» и «Мы»).