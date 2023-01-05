Граймс заявила, что музыка стала для нее побочной деятельностью. Но альбом «Book 1» все же выйдет

«Слава и известность — это особый ад. <…> Что бы я ни делала, в это втягивают мою семью, друзей, детей. Мой нарратив мне не принадлежит», — сообщила певица. В августе она заявила, что журналисты преследовали и пытались «доксить» ее (англ. doxing или doxxing, от сокр. docs — «документы»), то есть публиковать персональную информацию о ней без ее согласия. Причина — интерес к персоне ее бывшего партнера Илона Маска.

