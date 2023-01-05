Граймс заявила, что музыка стала для нее побочной деятельностью. Но альбом «Book 1» все же выйдет

Американская певица Граймс опубликовала серию твитов, в которой высказалась о планах по выпуску новых записей и отношении к музыкальной карьере. Кратко пересказываем их содержание.
Так, исполнительница признала, что выход альбома «Book 1», первые синглы с которого вышли в 2021 году («Player of Games») и начале 2022-го («Shinigami Eyes»), затянулся. Она объяснила задержку «мелкими юридическими моментами» и сообщила, что пластинка все же увидит свет — как и другая ее музыка.
Граймс заявила: «Я самая везучая девушка на земле, но хочу ли я того внимания, которое принесет выход альбома? 100% нет, при всем уважении». При этом она добавила: «Я в долгу перед вами, жизнь артиста благословенна, и я отношусь к этому серьезно».
По словам певицы, музыка для нее сейчас — побочный вид деятельности: «Уменьшение прессинга [со стороны музыкального бизнеса], помноженное на увеличение свободы, может равняться тому, что я буду выпускать больше записей. Но в идеале — без фанатизма».
Последняя к текущему моменту пластинка Граймс «Miss Anthropocene» — «концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат» — вышла в феврале 2020-го. Почти год спустя увидел свет сборник ремиксов на треки с полноформатника.