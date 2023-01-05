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Появились первые кадры фильма по игре Gran Turismo с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:58

Sony опубликовала первый взгляд на грядущий фильм по Gran Turismo на своей презентации в рамках выставки CES 2023. Релиз картины состоится 11 августа.

В ролике показали кадры из фильма и небольшие комментарии актеров о съемочном процессе.

Лента основана на реальных событиях. Сценаристы Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бейлин («Король Ричард») рассказали историю о подростке — поклоннике Gran Turismo, чьи игровые навыки позволили ему стать профессиональным гонщиком.

Главные роли исполняют Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве. Режиссером фильма стал Нилл Бломкамп, снявший «Район № 9» и «Робота по имени Чаппи».

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Дэвид ХарборДжейсон ХоллНилл Бломкамп
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