Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2023 года

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2023 года упрощенного ввоза в Россию электронных устройств. Об этом пишут РИА «Новости».
Такое решение позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций. К технике, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.
Изменения будут внесены в постановление правительства от 9 мая 2022 года № 834.
Раньше, чтобы получить нотификацию для ввоза таких устройств в Россию, изготовитель должен был обратиться в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями.
В конце марта правительство легализовало параллельный импорт. Он предполагает ввоз продукции в страну без разрешения правообладателя.
В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за подобные действия импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.