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Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:51

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2023 года упрощенного ввоза в Россию электронных устройств. Об этом пишут РИА «Новости».

Такое решение позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций. К технике, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Изменения будут внесены в постановление правительства от 9 мая 2022 года № 834.

Раньше, чтобы получить нотификацию для ввоза таких устройств в Россию, изготовитель должен был обратиться в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями.

В конце марта правительство легализовало параллельный импорт. Он предполагает ввоз продукции в страну без разрешения правообладателя.

В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за подобные действия импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.

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ФСБМинпромторг
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Михаил Мишустин
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